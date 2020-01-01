НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата России по футболуКокорин не поможет «Спартаку» в игре первого тура РПЛ против «Сочи»Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата РоссииСудья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»РФС признал ошибку судьи в матче «Спартака» и отстранил его от работыГлавноеРубин — Локомотив 0:2Ротор — Зенит 0:2Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России по футболуИзбитый Широковым судья обратился в полициюАлександр Бородюк возглавил клуб второй бундеслиги АвстрииMetaratingsФедотов посоветовал Казарцеву завершить карьеру арбитраRT на русском2RT на русскомMetaratingsАрбитр Игорь Федотов высказал мнение о будущем главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) и его помощника VAR во встрече Алексея Еськова.В источнике Комментировать15Подробнее о событии Арбитр Федотов высказался о переговорах судей матча «Спартак» — «Сочи»RT на русском 14:48Федотов посоветовал Казарцеву завершить карьеру арбитраMetaratings 13:10Арбитр Федотов: «При Кашшаи Казарцев судить не будет, он может заканчивать карьеру. Он просто никому не нужен»Бомбардир.ру 12:32рекламаЕщё по темеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата России по футболуКокорин не поможет «Спартаку» в игре первого тура РПЛ против «Сочи»Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата РоссииСудья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»РФС признал ошибку судьи в матче «Спартака» и отстранил его от работыГлавноеРубин — Локомотив 0:2Ротор — Зенит 0:2Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России по футболуИзбитый Широковым судья обратился в полициюАлександр Бородюк возглавил клуб второй бундеслиги АвстрииНовости