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MetaratingsMetaratings
Федотов посоветовал Казарцеву завершить карьеру арбитра
RT на русском
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Арбитр Игорь Федотов высказал мнение о будущем главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) и его помощника VAR во встрече Алексея Еськова.В источнике
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Арбитр Федотов высказался о переговорах судей матча «Спартак» — «Сочи»

RT на русском 14:48
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Федотов посоветовал Казарцеву завершить карьеру арбитра

Metaratings 13:10
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Арбитр Федотов: «При Кашшаи Казарцев судить не будет, он может заканчивать карьеру. Он просто никому не нужен»

Бомбардир.ру 12:32
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