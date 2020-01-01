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Федотов попросил руководство «Сочи» подписать быстрого нападающего
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Специалист считает, что клуб должен подписать нападающего, который обладает высокой скоростью. В нынешнем сезоне черноморский клуб занимает третье место в чемпионате России.В источнике
Владимир Федотов
футболист
Мы были готовы к уходу Кокорина и Мостового. Это скорость, тут мы потеряли. Как бы мы не хотели, очень сложно этих ребят заменить. Но нам пришлось что-то менять. Сейчас у нас есть Жоаозиньо. Нам обязательно нужен быстрый нападающий. Обязательно.Sports.ru06:12
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