Владимир Федотов футболист

Мы были готовы к уходу Кокорина и Мостового. Это скорость, тут мы потеряли. Как бы мы не хотели, очень сложно этих ребят заменить. Но нам пришлось что-то менять. Сейчас у нас есть Жоаозиньо. Нам обязательно нужен быстрый нападающий. Обязательно.

Sports.ru

06:12