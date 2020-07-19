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Федотов раскритиковал VAR за неназначенный пенальти на Соболеве
BFM.ru
  • Деловое.ТВ0:38
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные моменты полуфинального матча Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» (2:1).В источнике
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«У видеоассистентов не было оснований для вмешательства в действия судьи Иванова». Разобран эпизод с падением Соболева в штрафной «Зенита»

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Почему не назначен пенальти на Соболеве. Вот как видели видеоарбитры главный спорный эпизод матча «Зенит» — «Спартак»

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