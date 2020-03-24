Федотов рассказал, по какому графику живет «Сочи» во время карантина

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал, как команда живет во время карантина. Чемпионат России был приостановлен из-за коронавируса. В источнике