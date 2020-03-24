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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Федотов рассказал, по какому графику живет «Сочи» во время карантина
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал, как команда живет во время карантина. Чемпионат России был приостановлен из-за коронавируса.В источнике
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Федотов назвал несерьезными разговоры о неспортивном характере матча с «Оренбургом»

Спорт-Экспресс 21:30
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