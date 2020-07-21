Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком», отмечает «Чeмпионат». По мнению судьи, тот просто ничего толком не объяснил.В источнике
Арбитр Игорь Федотов подверг критике руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи, который выступил на пресс-конференции с разборов спорных эпизодов в последних матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России.