Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»

Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком», отмечает «Чeмпионат». По мнению судьи, тот просто ничего толком не объяснил.