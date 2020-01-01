НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Федотов считает, что «Сочи» рано расслабляться
Футбол России
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» отметил, что команде рано расслабляться. По итогам месяца специалиста признали лучшим тренером в РПЛ.В источнике
Подробнее о событии
alt

Федотов считает, что «Сочи» рано расслабляться

Спорт-Экспресс вчера в 17:30
реклама
Главное
Новости