НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Федотов считает, что Тедеско заслуженно критикует российских судей
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт уик-энд
  • Metaratings
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Он заявил, что понимает немецкого специалиста, который в очередной раз был удален с поля за сборы с арбитром.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Федотов считает, что Тедеско заслуженно критикует российских судей

ProstoProSport 02:37 
alt

Российский арбитр о судействе в РПЛ: «Это какой-то судейский балет»

ИА Красная Весна вчера в 16:31 
alt

Арбитр Федотов поддержал Тедеско: Это просто какой-то судейский балет. Беспредел

Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:51
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости