Федотов считает, что Тедеско заслуженно критикует российских судей

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Он заявил, что понимает немецкого специалиста, который в очередной раз был удален с поля за сборы с арбитром.