НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата РоссииТедеско приглашен на заседание КДК РФС после игры с «Локомотивом»Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом»Андрей Аршавин: Тедеско зарекомендовал себя как истеричкаАрбитр Федотов: в ворота «Локомотива» нужно было назначить пенальти за фол на РассказовеГлавноеДрачёв покинул пост президента Союза биатлонистов России«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»ProstoProSportФедотов считает, что Тедеско заслуженно критикует российских судейBookmaker-ratings.ru3Bookmaker-ratings.ruСпорт уик-эндMetaratingsБывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Он заявил, что понимает немецкого специалиста, который в очередной раз был удален с поля за сборы с арбитром.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Федотов считает, что Тедеско заслуженно критикует российских судейProstoProSport 02:37 Российский арбитр о судействе в РПЛ: «Это какой-то судейский балет»ИА Красная Весна вчера в 16:31 Арбитр Федотов поддержал Тедеско: Это просто какой-то судейский балет. БеспределBookmaker-ratings.ru вчера в 14:51рекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата РоссииТедеско приглашен на заседание КДК РФС после игры с «Локомотивом»Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом»Андрей Аршавин: Тедеско зарекомендовал себя как истеричкаАрбитр Федотов: в ворота «Локомотива» нужно было назначить пенальти за фол на РассказовеГлавноеДрачёв покинул пост президента Союза биатлонистов России«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»Новости