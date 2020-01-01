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Федотов: «Сочи» все бросили после игры с «Ростовом»
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Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов вспомнил состояние команды после победы над "Ростовом" (10:1) в прошлом сезоне.В источнике
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Федотов рассказал об эмоциональном состоянии игроков «Сочи» после матча с «Ростовом» (10:1)

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Федотов: «Сочи» все бросили после игры с «Ростовом»

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Федотов: «Сочи» все бросили после матча с «Ростовом»

Metaratings 07:17
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