Федотов: в «Сочи» у Кокорина никаких проблем с травмами не было

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Кокорине, который пока не может дебютировать за красно-белых из-за травмы. В источнике