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Федотов: в «Сочи» у Кокорина никаких проблем с травмами не было
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Кокорине, который пока не может дебютировать за красно-белых из-за травмы.В источнике
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Наставник «Сочи» поделился мнением о травме Кокорина

Газета.Ru 20:05
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Федотов: «В „Сочи“ у Кокорина никаких проблем с травмами не было»

Sport.ru 19:59
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Федотов признался, что «Сочи» тяжело заменить Кокорина

Спорт-Экспресс 20:48
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