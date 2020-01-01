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Федотов: в «Сочи» у Кокорина никаких проблем с травмами не было
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Кокорине, который пока не может дебютировать за красно-белых из-за травмы.В источнике
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