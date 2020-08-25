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Федотов: возможно, Рами заиграть в «Сочи» помешала травма
Дело заключалось в том, что он пытался сделать всё для того, чтобы выйти на футбольное поле, но, возможно, старая травма ему помешала.В источнике
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Федотов: возможно, Рами заиграть в «Сочи» помешала травма

Чемпионат 17:55
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Федотов: «Рами всеми силами пытался выйти на футбольное поле, но травма помешала»

Sport24.ru 17:54 
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