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Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА
Sports.ru
  • РЕН ТВ1:01
Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов вызвал экс-игрока сборной России Романа Широкова на поединок по правилам смешанных единоборств.В источнике
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