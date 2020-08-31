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Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА
Спорт-Экспресс
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Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов вызвал экс-игрока сборной России Романа Широкова на поединок по правилам смешанных единоборств.В источнике
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Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА

RT на русском 17:40
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Экс-судья Федотов вызвал на бой Широкова, который избил судью

Soccernews.ru 17:37
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Арбитр Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА

Чемпионат 17:18
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