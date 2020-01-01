Владимир Федотов футболист

Саша попал под другие нагрузки, и получил травму. Где-то промелькнуло, что икроножные мышцы, а это не быстрое восстановление. Он профессионально к себе относился в этом отношении, все процедуры делал. Никаких предпосылок к травматизму у Саньки не было.

Футбол России

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