Федотов заявил, что у Кокорина не было предпосылок к травмам в «Сочи»
Владимир Федотов, занимающий пост главного тренера футбольного клуба «Сочи», высказался по поводу ситуации с дебютом Александра Кокорина в ФК «Спартак». Свой комментарий он дал в эфире телевизионного канала «Россия-24».В источнике Саша попал под другие нагрузки, и получил травму. Где-то промелькнуло, что икроножные мышцы, а это не быстрое восстановление. Он профессионально к себе относился в этом отношении, все процедуры делал. Никаких предпосылок к травматизму у Саньки не было.Футбол России01:49