НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
Федотов заявил, что у Кокорина не было предпосылок к травмам в «Сочи»
Metaratings
  • CT news0:45
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал травму, которую нападающий Александр Кокорин получил после перехода в «Спартак». В прошлом сезоне форвард выступал за черноморский клуб на правах аренды.В источнике
5
Владимир Федотов
футболист
Саша попал под другие нагрузки, и получил травму. Где-то промелькнуло, что икроножные мышцы, а это не быстрое восстановление. Он профессионально к себе относился в этом отношении, все процедуры делал. Никаких предпосылок к травматизму у Саньки не было.Футбол России01:49
Подробнее о событии
alt

«Сочи» — третий без Кокорина. Как такое возможно

Спорт-Экспресс 05:45
alt

Федотов о Кокорине в «Сочи»: «Никаких предпосылок к травматизму не было»

Sports.ru 01:52
alt

Федотов - о Кокорине: никаких предпосылок к травматизму у Саньки не было

Футбол России 01:49
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости