Федотов заявил, что у Кокорина не было предпосылок к травмам в «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал травму, которую нападающий Александр Кокорин получил после перехода в «Спартак». В прошлом сезоне форвард выступал за черноморский клуб на правах аренды.В источнике Саша попал под другие нагрузки, и получил травму. Где-то промелькнуло, что икроножные мышцы, а это не быстрое восстановление. Он профессионально к себе относился в этом отношении, все процедуры делал. Никаких предпосылок к травматизму у Саньки не было.Футбол России01:49