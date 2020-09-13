НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
CT newsCT news
Федотова раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Матч ТВ
  • CT news
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
Главный тренер профессионального футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал высказывания касательно того, что его ФК носит название фарм-клуба. Им было отмечено, что слышать подобное довольно неприятно.В источнике
20
Подробнее о событии
alt

Тренер футбольного «Сочи» возмутился тем, что его команду называют фарм-клубом «Зенита»

78.ru 01:38
alt

Федотова раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»

ProstoProSport вчера в 18:09 
alt

Неожиданный лидер в РПЛ! Стоит ли «Спартаку» и «Зениту» опасаться «Сочи»?

Чемпионат вчера в 17:15
реклама
Главное
Новости