Федотова раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»

Главный тренер профессионального футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал высказывания касательно того, что его ФК носит название фарм-клуба. Им было отмечено, что слышать подобное довольно неприятно.