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Федотова раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»
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Наставник «Сочи» Владимир Федотов заявил, что ему не нравится, когда его клуб называют фарм-клубом питерского «Зенита». Об этом он поведал в эфире «Матч ТВ».В источнике
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Федотов о том, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»: «Конечно, неприятно»

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Федотова раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»

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