Федотова раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов заявил, что ему не нравится, когда его клуб называют фарм-клубом питерского «Зенита». Об этом он поведал в эфире «Матч ТВ».