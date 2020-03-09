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Федун: «Спартак» проиграл из-за ошибок судьи
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Президент московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал поражение его команды от "Краснодара" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.В источнике
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Федун объяснил поражение «Спартака» «комедией судейских ошибок»

РБК 12:42
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Федун - о матче с «Краснодаром»: комедия судейских ошибок

Футбол России 13:11
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Федун: «„Спартак“ проиграл незаслуженно. Это комедия судейских ошибок. К Тедеско вопросов нет»

Sport24.ru 11:47 
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