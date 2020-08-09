Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче против "Сочи" и заявил, что намерен снять московский клуб с чемпионата России. В воскресенье, 9 августа, "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Оба гола сочинский клуб забил с пенальти.В источнике
С чего всё начиналось
После матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ» В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал.