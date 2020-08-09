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Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Телеканал 360°
  • Мой Брянск1:33
  • МИР 240:40
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче против "Сочи" и заявил, что намерен снять московский клуб с чемпионата России. В воскресенье, 9 августа, "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Оба гола сочинский клуб забил с пенальти.В источнике
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С чего всё начиналось
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Леонид Федун: «Объявлю, что „Спартак“ снимается с чемпионата»

После матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ» В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал.
Спорт-Экспресс вчера в 17:28
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«Спартак» готов сняться с чемпионата, Родченков говорит о допинге и «Зените», победы «Вашингтона» и Ферстаппена и другие новости утра

Sports.ru 00:00
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«Объявлю, что „Спартак“ снимается с чемпионата». Сенсационное заявление Федуна: аудио

Sport24.ru вчера в 19:50 
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Стоп, сняться: владелец «Спартака» заявил об уходе команды из РПЛ

Известия вчера в 17:01
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