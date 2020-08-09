«Зенит» начнет выступление в новом сезоне РПЛ с матча против «Ротора»
Пока «Зенит» только готовится к первому матчу, его вечный и самый принципиальный оппонент уже хочет сняться с чемпионата России-2020/21. Причина – судейство в стартовой игре московского «Спартака» против «Сочи».В источнике
С чего всё начиналось
После матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ» В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал.
РИА Новости вчера в 01:31