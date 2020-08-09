«Зенит» начнет выступление в новом сезоне РПЛ с матча против «Ротора»

Газета.Ru 5 20









Пока «Зенит» только готовится к первому матчу, его вечный и самый принципиальный оппонент уже хочет сняться с чемпионата России-2020/21. Причина – судейство в стартовой игре московского «Спартака» против «Сочи». В источнике