НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Санкт-Петербургские ведомостиСанкт-Петербургские ведомости
«Зенит» начнет выступление в новом сезоне РПЛ с матча против «Ротора»
Газета.Ru
  • Пятый канал0:31
  • Мой Брянск1:33
  • МИР 242:35
  • Piter.tv1:37
  • РЕН ТВ6:33
Пока «Зенит» только готовится к первому матчу, его вечный и самый принципиальный оппонент уже хочет сняться с чемпионата России-2020/21. Причина – судейство в стартовой игре московского «Спартака» против «Сочи».В источнике
3,1K
С чего всё начиналось
alt

Леонид Федун: «Объявлю, что „Спартак“ снимается с чемпионата»

После матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ» В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал.
Спорт-Экспресс 9 августа в 17:28
Подробнее о событии
alt

Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России

РИА Новости вчера в 01:31
alt

50% читателей «Чемпионата» считают, что «Спартак» должен сняться с РПЛ

Чемпионат вчера в 03:12
alt

«Спартак» готов сняться с чемпионата, Родченков говорит о допинге и «Зените», победы «Вашингтона» и Ферстаппена и другие новости утра

Sports.ru вчера в 00:00
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости