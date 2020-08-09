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Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Известия
  • Пятый канал0:31
  • Мой Брянск1:33
  • Piter.tv1:37
  • МИР 240:40
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче против "Сочи" и заявил, что намерен снять клуб с чемпионата России по футболу.В источнике
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