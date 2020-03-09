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Федун надеется на победу «Спартака» в матче с «Краснодаром»
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Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал об ожиданиях от матче 21-го тура РПЛ с "Краснодаром".В источнике
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Подробнее о событии
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Федун заявил, что у него нет вопросов к Тедеско после поражения «Спартака» от «Краснодара»

RT на русском вчера в 13:30
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Федун: «„Спартак“ проиграл незаслуженно. Это комедия судейских ошибок. К Тедеско вопросов нет»

Sport24.ru вчера в 11:47 
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Федун: «Спартак» проиграл из-за ошибок судьи

Газета.Ru вчера в 12:16
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