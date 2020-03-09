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Федун — о матче с «Краснодаром»: жду победы «Спартака»
Спорт день за днем
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  • Mockva.ru
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  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • РБК
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».В источнике
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Подробнее о событии
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Федун заявил, что у него нет вопросов к Тедеско после поражения «Спартака» от «Краснодара»

RT на русском 13:30
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Федун - о матче с «Краснодаром»: комедия судейских ошибок

Футбол России 13:11
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Федун: «„Спартак“ проиграл незаслуженно. Это комедия судейских ошибок. К Тедеско вопросов нет»

Sport24.ru 11:47 
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