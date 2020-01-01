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Федун: деньги волнуют только меня и «Краснодар»
ODDS.ru
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Деньги волнуют только две команды – меня и «Краснодар».В источнике
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Федун: В РПЛ деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»

ODDS.ru 03:12
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Федун: деньги волнуют только меня и «Краснодар»

Чемпионат 03:08
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Федун - о расширении РПЛ: это нонсенс. Такое решение не будет иметь коммерческого успеха

Футбол России 02:12
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