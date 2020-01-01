НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКлебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира«Тамбов» проведет остаток сезона в Нижнем НовгородеФедор Емельяненко хочет провести реванш с американцем БейдеромУмер олимпийский чемпион по хоккею СкворцовТретьяк: ФХР хочет создать Российскую лигуГЛАС.RUЛеонид Федун: деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»Футбол России9Футбол РоссииГЛАС.RUЕвро-футбол.руODDS.ruRT на русскомSports.ruИА DixiNews // Новости МосквыSoccernews.ruМатч ТВРуководитель московского «Спартака» Леонид Федун участвовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги». Он сообщил о нежелании большинства российских клубов получать прибыль.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Леонид Федун: «Деньги волнуют только „Спартак“ и „Краснодар“, остальным по барабану»Спорт-Экспресс 07:35Федун о расширении: «Деньги волнуют только меня и „Краснодар“. 18 команд – это потеря»Sports.ru 06:36«Деньги волнуют только две команды — меня и «Краснодар». Федун прокомментировал возможное расширение РПЛSportbox.RU 05:39ГлавноеКлебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира«Тамбов» проведет остаток сезона в Нижнем НовгородеФедор Емельяненко хочет провести реванш с американцем БейдеромУмер олимпийский чемпион по хоккею СкворцовТретьяк: ФХР хочет создать Российскую лигуНовости