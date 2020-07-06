Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн останется в команде, несмотря на плохие результаты красно-белых в нынешнем сезоне. Как стало известно Sport24, владелец клуба Леонид Федун не рассматривает увольнение Цорна, но может изменить его полномочия.