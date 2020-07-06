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Федун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» Цорна
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун может изменить полномочия генерального директора клуба Томаса Цорна, сообщает Sport24. По информации издания, немецкий функционер останется в клубе, несмотря на неудовлетворительные результаты столичной команды в нынешнем сезоне.В источнике
С чего всё начиналось
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Федун не рассматривает увольнение Цорна, но может изменить его полномочия

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн останется в команде, несмотря на плохие результаты красно-белых в нынешнем сезоне. Как стало известно Sport24, владелец клуба Леонид Федун не рассматривает увольнение Цорна, но может изменить его полномочия.
Sport24.ru 04:11 
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Федун может изменить полномочия Цорна в «Спартаке»

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Федун может изменить полномочия Цорна. Увольнение не рассматривается (Sport24)

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