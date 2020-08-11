Федун не удовлетворен объяснениями судей матча с «Сочи»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на объяснения со стороны судей, работавших на скандальном матче первого круга РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). «Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», — заявил владелец клуба.