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Федун не удовлетворен объяснениями судей матча с «Сочи»
Газета.Ru
  • Москва 244:11
Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на объяснения со стороны судей, работавших на скандальном матче первого круга РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). «Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», — заявил владелец клуба.В источнике
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Леонид Федун
российский предприниматель
Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики.ТАСС Спорт13:32
С чего всё начиналось
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Федун заявил, что не удовлетворен объяснениями судей по их работе в матче с «Сочи»

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун остался не удовлетворен объяснениями судей по их работе на матче команды против "Сочи" в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 13:51
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Федун не удовлетворен объяснениями судей матча с «Сочи»

Metaratings 14:31
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Федун отреагировал на объяснения арбитров по поводу двух пенальти в ворота «Спартака»

Sport.ru 14:30
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Федун недоволен объяснениями судей по их работе в матче «Спартак» – «Сочи»

Sports.ru 14:25
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