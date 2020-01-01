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Федун не видит смысла в завершении сезона РПЛ без зрителей
Спорт-Экспресс
  • Piter.tv0:46
Владелец «Спартака» Леонид Федун не поддержал идею доиграть оставшиеся туры РПЛ при пустых трибунах, информирует «Спoрт-Экcпресс». Он считает такую инициативу не очень разумной и не видит в ней смысла, поскольку футбол без фанатов, по его мнению, мертв.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Трансфер Шюррле — провал с финансовой точки зрения». Леонид Федун — о расставании с чемпионом мира

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение по поводу того, что чемпионат России может быть доигран без зрителей. Футбол сыграет в «ящик».
Спорт-Экспресс 06:45
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Дискуссия с УЕФА неуместна. Рабинер — о нежелании Федуна играть без зрителей

Спорт-Экспресс 16:00
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Федун не считает разумным вариант возобновления РПЛ без зрителей

RT на русском 08:19
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Федун – о футболе без зрителей: «Организация матча обойдётся в 15 - 20 млн, а доходов – ноль. Считайте сами»

Спорт БИЗНЕС Online 08:18
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