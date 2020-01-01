Федун не видит смысла в завершении сезона РПЛ без зрителей

Владелец «Спартака» Леонид Федун не поддержал идею доиграть оставшиеся туры РПЛ при пустых трибунах, информирует «Спoрт-Экcпресс». Он считает такую инициативу не очень разумной и не видит в ней смысла, поскольку футбол без фанатов, по его мнению, мертв.