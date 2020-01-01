Федун не видит смысла в завершении сезона РПЛ без зрителей
Владелец «Спартака» Леонид Федун не поддержал идею доиграть оставшиеся туры РПЛ при пустых трибунах, информирует «Спoрт-Экcпресс». Он считает такую инициативу не очень разумной и не видит в ней смысла, поскольку футбол без фанатов, по его мнению, мертв.В источнике
С чего всё начиналось
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение по поводу того, что чемпионат России может быть доигран без зрителей. Футбол сыграет в «ящик».
Спорт БИЗНЕС Online 08:18