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Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.В источнике
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