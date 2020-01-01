НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» обыграл «Ахмат» в 29-м туре РПЛГол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VARФедун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»Глушаков: «Ахмат» хочет опередить «Спартак» в турнирной таблицеШалимов прокомментировал сохранение прописки «Ахмата» в РПЛГлавноеГол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VARДзюба повторил рекорд результативности в РПЛУрал — Арсенал (Тула) 1:3«Арсенал» победил «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничьюRT на русскомФедун объяснил, почему не продаёт «Спартак»Metaratings8MetaratingsЧемпионатSoccer.ruRT на русскомSports.ruСпорт БИЗНЕС OnlineЕвро-футбол.руСпорт-ЭкспрессВладелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Радимов пошутил о словах Федуна про продажу «Спартака» за рубльЧемпионат 17:29Федун согласился продать «Спартак» фанату за рубльMetaratings 14:01Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»RT на русском 14:01рекламаЕщё по теме«Спартак» обыграл «Ахмат» в 29-м туре РПЛГол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VARФедун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»Глушаков: «Ахмат» хочет опередить «Спартак» в турнирной таблицеШалимов прокомментировал сохранение прописки «Ахмата» в РПЛГлавноеГол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VARДзюба повторил рекорд результативности в РПЛУрал — Арсенал (Тула) 1:3«Арсенал» победил «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничьюНовости