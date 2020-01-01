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Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»
Metaratings
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.В источнике
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Радимов пошутил о согласии Федуна продать «Спартак» за рубль

Матч ТВ 00:22
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Радимов пошутил о согласии Федуна продать «Спартак» за рубль

Sportbox.RU 00:22
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Радимов пошутил о словах Федуна про продажу «Спартака» за рубль

Чемпионат вчера в 17:29
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