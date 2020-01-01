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Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»
Metaratings
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.В источнике
Подробнее о событии
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Федун согласился продать «Спартак» фанату за рубль

Metaratings 14:01
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Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»

RT на русском 14:01
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Федун: «Продам „Спартак“ за рубль»

Евро-футбол.ру 13:40
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