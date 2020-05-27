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Федун оценил убытки клубов РПЛ от матчей без зрителей
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возобновление сезона в РПЛ при пустых трибунах, передает Spоrt24. Он выразил надежду, что болельщикам разрешать ходить на игры с учетом санитарных норм.В источнике
Леонид Федун
российский предприниматель
Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум.Газета.Ruвчера в 10:50
С чего всё начиналось
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Федун: «Убытки от проведения всех оставшихся матчей РПЛ без зрителей — полтора миллиарда как минимум»

Председатель совета директоров «Спартака» и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун выразил надежду на то, что после возобновления сезона в Премьер-лиге болельщикам разрешат посещать стадионы. На заседании исполкома РФС 15 мая было принято решение возобновить сезон РПЛ-2019/20 с 21 июня.
Sport24.ru вчера в 09:28 
Подробнее о событии
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Федун прокомментировал возможное проведение матчей РПЛ со зрителями

Спорт-Экспресс 09:09
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Федун: «„Спартак“ готов выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе на стадион»

Sport24.ru вчера в 13:05 
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Экс-врач «Спартака» оценил возможность проведения нынешнего сезона РПЛ со зрителями

Чемпионат вчера в 12:48
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