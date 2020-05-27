Федун оценил убытки клубов РПЛ от матчей без зрителей
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возобновление сезона в РПЛ при пустых трибунах, передает Spоrt24. Он выразил надежду, что болельщикам разрешать ходить на игры с учетом санитарных норм.В источнике Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум.Газета.Ruвчера в 10:50
С чего всё начиналось
Председатель совета директоров «Спартака» и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун выразил надежду на то, что после возобновления сезона в Премьер-лиге болельщикам разрешат посещать стадионы. На заседании исполкома РФС 15 мая было принято решение возобновить сезон РПЛ-2019/20 с 21 июня.