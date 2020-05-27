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Федун оценил убытки от проведения матчей РПЛ без зрителей
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Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун оценил убытки от проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей, передает Sport24. Российская премьер-лига (РПЛ), которая была приостановлена 17 марта из-за пандемии коронавируса, будет возобновлена 21 июня.В источнике
Леонид Федун
российский предприниматель
Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм. Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум.
С чего всё начиналось
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Федун: «Убытки от проведения всех оставшихся матчей РПЛ без зрителей — полтора миллиарда как минимум»

Председатель совета директоров «Спартака» и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун выразил надежду на то, что после возобновления сезона в Премьер-лиге болельщикам разрешат посещать стадионы. На заседании исполкома РФС 15 мая было принято решение возобновить сезон РПЛ-2019/20 с 21 июня.
Sport24.ru 09:28 
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Федун: «„Спартак“ готов выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе на стадион»

Sport24.ru 13:05 
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Леонид Федун: «Футбол без зрителей — это не футбол. Клуб готов выпускать маски и раздавать всем на входе»

Спорт-Экспресс 11:23
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Леонид Федун: «„Спартак“ готов выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе на стадион»

Sports.ru 11:58
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