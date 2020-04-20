Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителей
Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" скептически реагирует на перспективу проведения оставшихся матчей чемпионата России без зрителей. "Это не очень разумное решение", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".В источнике
С чего всё начиналось
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение по поводу того, что чемпионат России может быть доигран без зрителей. Футбол сыграет в «ящик».
Спорт БИЗНЕС Online 08:18