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Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы". Игра завершилась со счетом 0:0. В конце поединка игрок красно-белых Александр Соболев забил мяч, но его отменили после видеопросмотра из-за офсайда.В источнике
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С чего всё начиналось
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Леонид Федун: «Первый гол был забит чисто, во втором случае мяч полностью пересек линию ворот. ВАР только усугубил проблему судейства»

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал судейство в матче 24-го тура РПЛ с "Уфой" (0:0). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Арена".
Спорт-Экспресс вчера в 12:05
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