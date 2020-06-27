Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы". Игра завершилась со счетом 0:0. В конце поединка игрок красно-белых Александр Соболев забил мяч, но его отменили после видеопросмотра из-за офсайда.