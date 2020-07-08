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Газета.RuГазета.Ru
Федун не стал комментировать отставку Цорна с поста гендиректора «Спартака»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун не стал комментировать отставку Томаса Цорна с поста генерального директора клуба, передает "Чемпионат.com".В источнике
Подробнее о событии
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Федун не стал комментировать отставку Цорна с поста гендиректора «Спартака»

Газета.Ru 14:11
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Федун прокомментировал отставку Цорна

Soccernews.ru 13:55
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Федун отказался комментировать увольнение Цорна

Советский спорт 13:46
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