Федун отказался комментировать судейство в матче с «Зенитом»
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение о поединке «Спартака» с «Зенитом» в 1\2 финала Кубка России. Игра, которая прошла в Питере, закончилась победой хозяев 2:1. В составе питерского клуба забили Артем Дзюба и Далер Кузяев.В источнике Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать, вы сами всё видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как футболисты борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то, что происходит.RT на русскомвчера в 14:00
С чего всё начиналось
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился впечатлениями и эмоциями после матча 1/2 финала Олимп Кубка России против "Зенита" (1:2).
Спорт-Экспресс вчера в 14:10