Леонид Федун российский предприниматель

Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать, вы сами всё видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как футболисты борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то, что происходит.

RT на русском

вчера в 14:00