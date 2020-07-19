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Федун отказался комментировать судейство в матче с «Зенитом»
Sports.ru
  • Москва 240:26
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение о поединке «Спартака» с «Зенитом» в 1\2 финала Кубка России. Игра, которая прошла в Питере, закончилась победой хозяев 2:1. В составе питерского клуба забили Артем Дзюба и Далер Кузяев.В источнике
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Леонид Федун
российский предприниматель
Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать, вы сами всё видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как футболисты борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то, что происходит.RT на русскомвчера в 14:00
С чего всё начиналось
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Леонид Федун: «„Спартак“ был не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут без судейской поддержки»

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился впечатлениями и эмоциями после матча 1/2 финала Олимп Кубка России против "Зенита" (1:2).
Спорт-Экспресс вчера в 14:10
Подробнее о событии
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Леонид Федун: «„Спартак“ был не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут без судейской поддержки»

Спорт-Экспресс вчера в 14:10
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Федун про 1:2 с «Зенитом»: «Судейство не хочу комментировать. Вы сами все видели»

Sports.ru вчера в 14:08
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Федун: «Судейство не хочу комментировать. Вы сами всё видели»

Soccer.ru вчера в 13:59
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