Федун рассказал о влиянии финансового кризиса на «Спартак»

Президент московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) высказался о влиянии финансового кризиса на клуб.