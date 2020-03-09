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Федун рассказал, как кризис на рынке нефти повлияет на «Спартак»
Газета.Ru
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун сообщил, что у клуба могут возникнуть финансовые трудности из-за падения цен на нефть на мировом рынке.В источнике
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Леонид Федун: Конечно, кризис рынка нефти скажется на «Спартаке», зарплаты у всех в евро, а доходы в рублях

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Федун: «Кризис повлияет на „Спартак“. Зарплаты у всех в евро, а доходы в рублях»

Sport.ru 12:58
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Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак»

RT на русском 12:48
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