Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России

Матч закончился со счетом 2:2. После этого господин Федун заявил, что снимет команду с РПЛ. Главный судья матча «Спартак»—«Сочи» Василий Казарцев не считает, что допустил явную ошибку.