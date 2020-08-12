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Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
РБК спорт
  • Дума ТВ1:40
  • Мой Брянск1:04
  • Телеканал 360°0:18
  • Москва 244:11
  • Piter.tv0:55
Матч закончился со счетом 2:2. После этого господин Федун заявил, что снимет команду с РПЛ. Главный судья матча «Спартак»—«Сочи» Василий Казарцев не считает, что допустил явную ошибку.В источнике
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