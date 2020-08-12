НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
LiveSport.ru
  • Дума ТВ1:40
  • Мой Брянск1:04
  • Телеканал 360°0:18
  • Москва 244:11
  • Piter.tv0:55
Напомним, после скандального поединка "Спартака" с "Сочи" в рамках 1-го тура российского первенства Федун сообщил, что клуб снимется с РПЛ.В источнике
369
Подробнее о событии
alt

Червиченко: новое заявление Федуна ещё смешнее, чем предыдущее

РИА Новости 14:06
alt

Анзор Кавазашвили: Если Федун заставит Тедеско увести команду, то клуб будет серьезно оштрафован

Советский спорт 09:42
alt

«Спартак» остался в РПЛ, а Федун даже может похвалить судейство. Скандал в РПЛ исчерпан?

Чемпионат 09:45
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости