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Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
LiveSport.ru
  • Дума ТВ1:40
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  • Телеканал 360°0:18
  • Москва 244:11
  • Piter.tv0:55
Напомним, после скандального поединка "Спартака" с "Сочи" в рамках 1-го тура российского первенства Федун сообщил, что клуб снимется с РПЛ.В источнике
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