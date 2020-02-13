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Исполком РФС одобрил реформу Кубка России
Газета.Ru
  • Телеканал Санкт-Петербург1:04
В ходе сегодняшнего заседания исполкома Российского футбольного союза была одобрена реформа Кубка страны. Ранее проект изменений в турнире поддержали большинство клубов РПЛ. По информации журналиста Сергея Егорова, рассматривались два варианта реформы Кубка страны.В источнике
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Александр Дюков
Принципиальное отличие от нынешнего формата проведения Кубка России то, что в рамках турнира появится групповой этап. Будут созданы 10 групп по три команды, в каждой из которых будут команды ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. Клубы, принимающие участие в еврокубках, начнут участие в турнире с 1/8 финала.
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Разбираем новый Кубок России с двумя групповыми этапами: экзотика на высоких стадиях почти исключена, но есть риск проходных матчей

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