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Гендиректором ФК «Спартак» назначен Шамиль Газизов
Спорт день за днем
  • Известия1:07
Московский футбольный клуб «Спартак» назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора, сообщил журналистам владелец клуба Леонид Федун. «На этой неделе Газизов приступит к работе»,— сказал господин Федун (цитата по ТАСС). Ранее господин Газизов занимал аналогичную должность в ФК «Уфа».В источнике
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Леонид Федун
российский предприниматель
Я не комментирую уход Цорна. Это внутренняя кухня, мы расстались по-хорошему. Я ему благодарен за все хорошее, что он сделал. На этой неделе в качестве генерального директора Шамиль Газизов приступит к работе.Metaratings15:57
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