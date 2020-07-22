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Федун: после рестарта сезона у «Спартака» в каждом матче было два соперника
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После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее. Не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии.В источнике
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С чего всё начиналось
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Федун: после возобновления чемпионата в каждом матче у нас был не один, а два соперника

После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее. Не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии.
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Федун: после возобновления чемпионата в каждом матче у нас был не один, а два соперника

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