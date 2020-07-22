Федун: после рестарта сезона у «Спартака» в каждом матче было два соперника

После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее. Не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии.