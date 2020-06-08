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Газета.RuГазета.Ru
Федун предложил постепенно снимать ограничения на посещение стадионов
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил постепенно снимать ограничения на посещение стадионов, передает "РБК".В источнике
Подробнее о событии
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Федун: проведем первые матчи, посмотрим, как это будет развиваться. А дальше нужно снимать ограничения

Футбол России 09:30
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Владелец «Спартака» выступил за постепенное снятие ограничений посещаемости стадионов

Sportbox.RU 09:09
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Владелец «Спартака» выступил за постепенное снятие ограничений посещаемости стадионов

Матч ТВ 09:09
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